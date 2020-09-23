София, , 17:16 — REGNUM Два сотрудника посольства России в Софии осуществляли поиск информации о планах модернизации болгарской армии, сообщает 23 сентября прокуратура Болгарии.

По утверждению ведомства, речь идёт о шпионаже, осуществлявшемся на территории страны с 2016 года.

«В ходе досудебного расследования было установлено, что в период с 2016 года по настоящий момент два гражданина Российской Федерации осуществляли разведывательную деятельность в поисках информации о планах модернизации болгарской армии. Их целью была передача собранной информации, представляющей служебную и государственную тайну, российской военной разведке в Москве», — указано в заявлении прокуратуры Болгарии.

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев официально уведомил МИД о результатах расследования инцидента.

Так как подозреваемые имеют дипломатический статус, уголовное дело в отношении них прекращено.

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