Ватикан, , 00:13 — REGNUM Инцидент с католическим епископом, который «утратил», но потом вновь счастливо обрел белорусское гражданство, оказался более резонансным, чем того, вероятно, хотелось его инициаторам. Как теперь будут строиться отношения между Минском и Ватиканом, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Встреча в Ватикане в мае 2016 года Сайт президента Белоруссии

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин прокомментировал повторное приглашение папе Римскому Франциску, поступившее из Белоруссии. Кардинал посетовал на коронавирус, «заблокировавший все», и признался, что с визитом папы Франциска пока все очень неопределенно. Тем не менее, для президента Александра Лукашенко такой визит был бы весьма полезен, как минимум, позволив продемонстрировать, что инцидент с митрополитом Минским и Могилевским Тадеушем Кондрусевичем пройден и забыт.

В своих мечтах Лукашенко может пойти и дальше, привычно представляя Белоруссию как европейский островок стабильности, где прекрасно смотрелась бы и новая встреча католического понтифика с предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом. Но действительно ли Ватикан готов пойти навстречу Лукашенко?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Ватикан разглядел в Белоруссии что-то необычное».