Киев, , 17:13 — REGNUM Члены правительства Украины будут получать оклады, сумма которых не превышает пять средних зарплат по стране, какие бы решения по этому поводу не принимались в судах.

Об этом сегодня, 23 сентября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль, в частности, прокомментировал недавнее решение конституционного суда Украины об отмене ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тысяч гривен, что ранее составляло десять минимальных зарплат.

«Кабинет министров и я лично остаемся под регулированием и действием постановления, в котором заработные платы премьер-министра, министров ограничены размером не более пяти средних заработных плат в Украине. Это — наша принципиальная позиция», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что социальные выплаты и зарплаты в стране вырастут до «человеческого уровня» через несколько лет.

Что касается зарплат чиновников, представитель президента в конституционном суде Федор Вениславский заявил, что суд «обоснованно» признал неконституционными ограничения зарплат чиновников и судей на период карантина.