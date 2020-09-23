Нарьян-Мар, , 17:11 — REGNUM Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа — вопрос закрытый. Об этом в очередной раз заявил глава округа Юрий Бездудный.

«Уже в июне этот вопрос был закрыт, и мы четко сформулировали, что референдума не будет. Мы заявили о том, что этот вопрос из политической плоскости переходит в экономическую, что мы соседи. У обоих наших регионов есть выход в Арктику, и для нас важнее решение экономических вопросов, совместная программа по развитию Арктики, и не только для нас, но и для регионов, имеющих выход к Северному морскому пути. Вот что для нас гораздо важнее. А то, какие сигналы послали жители, было понятно еще тогда, мы услышали мнение жителей, поэтому был сделан такой разворот», — цитирует Бездудного РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке регионов к объединению был подписан 13 мая. Это вызвало протесты в НАО, и менее чем через месяц Бездудный заявил о закрытии проекта. Однако требование протестующих отозвать подпись под меморандумом он оставил без внимания.