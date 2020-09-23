Москва, 23 сентября 2020, 17:09 — REGNUM Призывы Вашингтона создать коалицию против «Северного потока — 2» достойны осуждения, сообщила 23 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой коалиции против «Северного потока — 2» выступил два дня назад госсекретарь США Майк Помпео, заявив, что из-за газопровода пострадают ЕС и Украина.
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