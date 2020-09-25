Киев, , 04:21 — REGNUM Система уклонения от выполнения Минских договоренностей, принятая на Украине еще при Порошенко, продолжает оставаться препятствием для каких-либо масштабных договоренностей по Донбассу. О том, как может быть переломлена эта ситуация, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Многоликий Макрон в общении с Меркель, Путиным и Зеленским Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нет смысла вести переговоры если отсутствие результата очевидно заранее, эта простая мысль подтвердилась еще раз на встрече в «нормандском формате» в Берлине 11 сентября. Нет, для присутствовавшего там президента Украины Владимира Зеленского встреча была совсем не бессмысленной, поскольку позволяла продемонстрировать себя на фоне реальных европейских политиков.

Но для России, Франции и Германии это, разумеется, было не так и все «переговоры» свелись, как сформулировал глава российской делегации Дмитрий Козак, к пустому «обмену мнениями». Причина такого положения дел проста и заключается она в извращенной трактовке Минских договоренностей украинской стороной. Тем не менее, переломить упрямство Киева в этом вопросе можно, а момент такого перелома, вероятно, не за горами. Можно ли утверждать, что терпение европейских гарантов Киева уже на исходе?

Читайте статью Андрея Ганжи «Закон Митчелла для востока Украины».