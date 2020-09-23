Москва, , 16:54 — REGNUM Госдума может в октябре рассмотреть законопроекты, внесенные президентом РФ в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

Совет Думы направил внесенные законопроекты президенту России, в комитеты и фракции Госдумы, в Совет Федерации, правительство, Счетную и Общественную палаты, Конституционный и Верховный суды, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Срок предоставления отзывов и замечаний к законопроектам о правительстве и о внесении изменений в закон «О Конституционном суде» установлен до 6 октября 2020 года.

Для остальных законопроектов Совет Думы установил срок — 12 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне президент РФ Владимир Путин внес проект федерального конституционного закона «О правительстве РФ», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном суде РФ», проект федерального конституционного закона «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в РФ». Также вносятся изменения в закон о ФСБ, о СВР, а также о прокуратуре.

Внесенные законопроекты были подготовлены при участии сопредседателей рабочей группы по поправкам в Конституцию.

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