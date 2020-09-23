Приштина, , 18:35 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 23 сентября провела встречу с главой Совета регионального сотрудничества этнической албанской Майлиндой Брегу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Османи и Брегу подчеркнули важность отмены барьеров и установления свободы передвижения товаров и людей в регионе Западные Балканы. Также Османи подчеркнула важность участия всех стран региона в общих проектах.

При этом спикер подчеркнула важность участия парламентов стран Западных Балкан в обсуждении экологической повестки и в контроле за реализацией обязательств, вытекающих из Берлинского процесса.

Также участницы встречи подчеркнули важность реализации многолетнего плана регионального экономического сотрудничества.

Совет регионального сотрудничества — международная организация, в которую входит 46 государств стран-участников, в том числе и Косово. Организация была основана в 2008 году на встрече стран-участниц процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе в Софии (Болгария). Секретариат Совета регионального сотрудничества расположен в Сараево.

Берлинский процесс — появившийся в 2014 году по инициативе канцлера ФРГ Ангелы Меркель формат, в рамках которого проходят регулярные встречи лидеров шести стран региона Западные Балканы (Косово, Сербия, Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Черногория) и ЕС.

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