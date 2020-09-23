Сыктывкар, , 16:44 — REGNUM В Сыктывкаре состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Коми. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, Владимир Уйба принёс торжественную присягу на коми и русском языках в присутствии депутатов Государственного совета Республики Коми, судей Конституционного суда Республики Коми и приглашённых.

«Главное достояние Республики Коми — народ Республики Коми. Отныне чаяния и заботы народа Республики Коми — мои заботы и чаяния. Победы народа Республики Коми — наши общие победы!» — заявил глава Республики Коми Владимир Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Уйба был назначен на должность врио главы Коми в марте 2020 года. 13 сентября он одержал победу на выборах — за него отдали голоса более 73% избирателей. Сам Уйба еще до выборов заявлял, что готов руководить регионом как минимум 10 лет.