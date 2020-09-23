Киев, 23 сентября 2020, 16:38 — REGNUM Возможность введения санкций против российского онлайн-сервиса Wildberries рассматривает украинское правительство, заявил 23 сентября на заседании министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Комментируя появление Wildberries на украинском рынке, Ткаченко заявил:
Напомним, продажи Wildberries на Украине начались 21 сентября. Компания также, кроме российского и украинского рынка, присутствует в Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии, Польше и Словакии.
Wildberries ведёт торговлю обувью, одеждой, косметикой, аксессуарами.