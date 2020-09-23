Киев, , 16:38 — REGNUM Возможность введения санкций против российского онлайн-сервиса Wildberries рассматривает украинское правительство, заявил 23 сентября на заседании министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Комментируя появление Wildberries на украинском рынке, Ткаченко заявил:

«В связи с этим предлагается протокольное поручение кабмину рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом».

Напомним, продажи Wildberries на Украине начались 21 сентября. Компания также, кроме российского и украинского рынка, присутствует в Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии, Польше и Словакии.

Wildberries ведёт торговлю обувью, одеждой, косметикой, аксессуарами.