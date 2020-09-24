Лондон, , 09:11 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 23 сентября договорились об укреплении двустороннего сотрудничества, в том числе в вопросе продвижения свободной торговли между странами после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

В ходе 20-минутного телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Суга выразил надежду, что Лондон и ЕС достигнут соглашения относительно будущих отношений к концу переходного периода в декабре, согласно Министерству иностранных дел Японии.

Многие японские компании, осуществляющие свою деятельность в Европе, базируются в Великобритании, и без такой сделки их бизнес может быть подорван.

Напомним, Япония и Великобритания также стремятся реализовать торговое соглашение, которое в значительной степени копирует существующее соглашение между Японией и ЕС. Предполагается, что договор вступит в силу в январе 2021 года, чтобы торговые и инвестиционные отношения двух стран не прерывались.

Кроме того, Суга и Джонсон договорились укреплять связи в сфере безопасности и тесно координировать усилия по созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее Япония также поддерживала намерение Великобритании присоединиться к соглашению о Транстихоокеанском торговом партнёрстве.

Напомним, концепция содействия верховенству закона, свободе судоходства и демократии в Индо-Тихоокеанском регионе была разработана предшественником Суги Синдзо Абэ. Эта политика является завуалированным противодействием растущему влиянию Китая в регионе.