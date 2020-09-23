Ужгород, Украина, , 16:05 — REGNUM Венгрия с радостью перестанет блокировать работу комиссии Украина — НАТО, если Украина выполнит языковые запросы венгерского меньшинства Закарпатья. Об этом заявил 23 сентября министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

«Нужна только одна вещь — если закарпатские венгры сообщат нам о том, что вопросы языка и закона об образовании будут решены для них в положительном направлении», — рассказал министр.

В свою очередь Кулеба заявил, что встреча министров была насыщенной и стороны «восстановили доверие в диалоге».

Напомним, камнем преткновения стал закон об образовании на Украине, который не позволяет учиться на каком-либо языке, кроме украинского.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил о том, что гражданская война на Украине началась именно из-за языкового вопроса и политики насильственной украинизации, проводимой украинским режимом после 2014 года.

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