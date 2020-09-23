Курган, , 16:00 — REGNUM В Курганской области назначен новый временно исполняющий обязанности директора департамента агропромышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Руководить АПК Зауралья будет Рустам Камалетдинов, который ранее занимал руководящие должности в ведомствах Башкирии.

Отметим, что в Курганской области руководители департамента АПК менялись неоднократно с марта 2019 года, после отставки Сергея Пугина, который сейчас находится под следствием по обвинению в коррупционном преступлении.