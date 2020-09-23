Душанбе, , 15:55 — REGNUM В Таджикистане утверждён новый порядок смены руководителей агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, сообщили 23 сентября в пресс-службе главы государства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ, согласно которому высшее руководство агентства будет меняться каждые три года. При переводе руководителя не требуется его согласия.

Власти республики считают, что подобный подход уменьшит коррупционные риски. Смена руководителей будет проходить в самом агентстве и в других структурных подразделениях. При переводе будут учитываться результаты работы.

Напомним, в августе сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ) задержали сотрудника агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией. 48-летний полковник был арестован по подозрению в получении взятки.