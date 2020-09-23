Стокгольм, , 16:08 — REGNUM Министр социального страхования Швеции Ардалан Шекараби требует извинений от депутата парламента Оскара Шёстедта, принадлежащего к «Шведским демократам». Поводом послужили комментарии последнего в адрес беженца из Афганистана, которому было предоставлено временное убежище на территории Швеции по причине низкого IQ. Об этом 22 сентября сообщила Fria Tider.

21 сентября во время дебатов в Риксдаге представитель «Шведских демократов» по вопросам политики и экономики и Оскар Шёстедт раскритиковал иммиграционную политику правительства. Среди прочего, парламентарий привел кейс, рассмотренный Миграционным судом этим летом, когда афганец избежал депортации из-за низкого IQ.

«Взрослый афганец, не нуждающийся в защите, получил вид на жительство, потому что он не был настолько одаренным. У него была легкая умственная отсталость. Миграционный суд постановил, что существовали причины для получения им вида на жительство и, следовательно, пожизненного содержания за счет шведских налогоплательщиков», — заявил политик.

«Иногда вы слышите то, на что просто нужно реагировать. Оскар Шёстедт, я уважаю тебя как человека, но я не уважаю то, что ты сказал вчера. Это не те ценности, которые должны разделяться у нас в обществе. Извинись перед всеми людьми с ограниченными возможностями и сделай это прямо сейчас», — отреагировал на своей странице в соцсети Twitter Шекараби.

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