Москва, , 15:42 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибы Гафаровой посетить республику.

Гафарова пригласила Володина посетить с официальным визитом Азербайджан.

«Мы будем очень рады видеть Вас. Есть большой блок вопросов, который интересует наши стороны, наши страны, наши республики. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество», — цитирует Гафарову пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин принял приглашение.

«Обязательно приедем с моими коллегами. Тем более, у нас фактически на заключительной стадии подготовка соглашения о создании межпарламентской комиссии высокого уровня. Чтобы мы могли не только обсуждать развитие отношений между народами, нашими странами, но и заниматься решением конкретных вопросов в рамках повестки комиссии, которая бы объединила наших парламентариев в решении ключевых проблем в рамках парламентского измерения. Такие формы развития отношений — это наш с вами вклад в их укрепление», — отметил спикер Госдумы.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы углубления двустороннего межпарламентского сотрудничества, взаимодействия на международных межпарламентских площадках, сближения национальных законодательств.

По итогам встречи стороны приняли коммюнике.

Одновременно в Госдуме прошли переговоры российских и азербайджанских депутатов по линии «группы дружбы», в которых, в том, числе приняли участие с российской стороны — глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ), с азербайджанской — председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Исмаил оглы Сеидов.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер Госдумы и глава парламента Азербайджана обсудят взаимодействие