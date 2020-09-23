Бали, Индонезия, , 15:37 — REGNUM В отделе по связям с общественностью и реформам регионального отделения министерства прав человека Бали отметили, что большинство иностранных граждан были депортированы в течение 2020 года, сообщает Antara.

По данным миграционной службы Денпасара, с января по сентябрь 2020 года было депортировано 18 иностранцев из Нигерии и России.

В Центре содержания мигрантов на Бали было зафиксировано 20 человек, преимущественно из России, Нигерии и Кении.

Между тем, 66 иностранцев были депортированы, в основном из Болгарии, США, Украины, КНР и России.

В министерстве прав человека на Бали отметили несколько причин для депортации: во-первых, неправильное проживание, предоставление ложной информации о получении вида на жительство и несоблюдение местных законов и постановлений.

Кроме того, у многих иностранных граждан истек срок действия разрешения на проживание.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что за последнюю неделю 38 районов / городов перешли из «оранжевой» зоны в «красную».

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии растёт число «красных зон» по COVID-19