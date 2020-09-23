Подгорица, 23 сентября 2020, 15:34 — REGNUM На учредительном заседании нового парламента Черногории парламентским большинством в 41 голос был выбран глава правительства. Им, после долгих переговоров трех представителей оппозиционных коалиций, стал Здравко Кривокапич.

Флаг Черногории
Флаг Черногории
Salvatore Mucciarone

Ранее Кривокапич заявил журналистам, что цель нового большинства состоит в том, чтобы будущее правительство было правительством доверия, которое будет работать исключительно на благо всех граждан.

Он также заявил, что епископ Иоанникий и митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий не влияли на переговоры о формировании новой власти, несмотря на публикации в СМИ о том, что якобы они «делили власть» вместе с лидерами оппозиции.

Напомним, что 30 августа на выборах в Черногории победила оппозиция, эта победа прервала 30-летнее правление партии ДПС, возглавляемой президентом Мило Джукановичем.