Подгорица, , 15:47 — REGNUM 23 сентября лидер коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил накануне конституционной сессии парламента Черногории, что ожидает проявления высокого уровня ответственности от победителей парламентских выборов. Он также указал, что оппозиция надеется на то, что председателем парламента станет оппозиционер Алекса Бечич. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Я ожидаю, что все, кто совершил эту историческую победу в Черногории, проявят ответственность 23 сентября, потому что я уверен, что тех, кто голосовал за нас, не волнуют индивидуальные интересы каждого из нас. У нас их и нет», — написал Здравко Кривокапич в своём профиле в социальной сети.

Он подчеркнул, что граждане Черногории «с трудом, в неравной борьбе, одолели ретроградный режим».

»Поэтому я надеюсь, что в парламенте у всех нас будет осознание того, что мы заботимся, прежде всего, о судьбах граждан Черногории», — отметил Здравко Кривокапич.

Напомним, что учредительная сессия нового созыва парламента Черногории, на котором должен быть избран председатель и вице-председатель парламента, состоится 23 сентября.