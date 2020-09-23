Киев, 23 сентября 2020, 16:29 — REGNUM Российские онлайн-сервисы, предлагающие «содержимое российского производства», могут подвергнуться санкциям на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 23 сентября в своём Telegram-канале, комментируя заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко.
На заседании правительства Украины Ткаченко сообщил о возможных санкциях в отношении российских онлайн-сервисов.
Поводом стал запуск на Украине крупного российского онлайн-магазина Wildberries, в котором жители Украины могут купить футболки с советской символикой и изображением президента РФ Владимира Путина.
Последнее обстоятельство особенно взволновало украинских «патриотов», ранее возмущавшихся в интернете.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины пообещал надёжно заблокировать на Украине социальную сеть «ВКонтакте»
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