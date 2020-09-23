Липецк, , 15:31 — REGNUM Начальник департамента ЖКХ администрации Липецка Юлия Кабанцова 23 сентября уходит в отставку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Глава департамента уволилась собственному желанию. Её заявление было подписано главой администрации Липецка Евгенией Уваркиной.

Кабанцова с 2015 по 2019 год замещала должность начальника отдела эксплуатации коммунального хозяйства департамента, а в июне 2019 года была назначена на должность председателя городского департамента ЖКХ.