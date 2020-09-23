Фару, Португалия, , 15:31 — REGNUM В регионе Алгарве, расположенном на юге Португалии, прошла церемония официального открытия почетного консульства России. Об этом 23 сентября сообщили в российском посольстве в Лиссабоне.

«Имею честь сообщить, что с сегодняшнего дня, 23 сентября, начинает функционировать почетное консульство Российской Федерации на юге Португалии», — приводит ТАСС слова посла России в Лиссабоне Михаила Камынина на церемонии.

Также он напомнил, что в минувшем году Россия и Португалия «отпраздновали 240-летие восстановления дипломатических отношений» и уточнил, что многочисленные, связанные с этим мероприятия, показали, что обе страны заинтересованы в дальнейшем развитии взаимодействия в различных сферах.

Кроме того, посол РФ высказал уверенность в том, что новое российское консульство «позволит развить сотрудничество юга Португалии с Россией, российскими регионами в таких областях, как культура, наука, образование, экономика и торговля».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан совершил визит в столицу Португалии Лиссабон и провел переговоры со своим коллегой Аугусту Сантусом Сильвой.