Берлин, , 15:26 — REGNUM Информацию о том, каким образом охраняется российский блогер Алексей Навальный после выписки из клиники «Шарите», отказались предоставить в правоохранительных органах Берлина. Об этом сообщает 23 сентября ТАСС.

В прокуратуре Берлина и в городской полиции отказались раскрывать данные о мерах по защите Навального. Представители ведомств подчеркнули, что принципиально не предоставляют такие сведения в отношении отдельных персон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация берлинской клиники «Шарите» объявила о выписке Навального, которому стало значительно лучше после перенесённого «тяжёлого отравления». В больнице уточнили, что в реанимации блогер провёл 24 дня.

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