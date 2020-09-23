Москва, , 15:25 — REGNUM Над территорией Белоруссии 22 сентября вдоль границ с Польшей и Украиной совершали полеты пара Ту-160. 23 сентября шесть Ту-22М3 совершили полет над Белоруссией и выполнили бомбометание на полигоне в районе Барановичей.

B-52 Alan Wilson

Свое мнение по этому поводу корреспонденту ИА REGNUM высказал независимый эксперт, авиационный фотограф Алексей Снигиров:

«Если это можно назвать «ответом» России на неоднократные уже полеты американских стратегических ракетоносцев B-52 над территорией «партнерской» Украины, с имитацией ударов крылатыми ракетами из «дружественного» воздушного пространства, то сегодня мы наблюдаем, как США перешли на следующий уровень «провокационных демонстраций».

Работающий над территорией Польши один из трех B-52, вылетевший с базы Файерфорд в Великобритании, демонстративно включает ответчик с позывным LEMAY35.

Для справки, Лемей был одним из самых яростных сторонников «Доктрины Дуэ» — ковровых бомбардировок мирного населения вражеских стран:

* Стратегическая задача военно-воздушного флота (состоящего из эскадр) сводиться только к бомбардировке/стиранию крупных инфраструктурных объектов страны (городов), для погружения противника в каменный век, пока он сам/население не потребует безоговорочной капитуляции.

Полеты B-52 ВВС США на границе Белоруссии Цитата со траницы adarBox

Полеты B-52 ВВС США на границе Белоруссии Цитата со траницы adarBox

Концепция не предусматривает бомбардировку мелких военных целей и заводов из-за низкой эффективности (так как производство может быть рассредоточено и замаскированно по всей территории).

Несмотря на то, что массированные налеты на Ковентри, Дрезден и Лейпциг показали что идея «мирного населения, требующего капитуляции своего правительства или даже свергающего его чтобы сдаться и более не терпеть невыносимых мук» не работает ни в случае с Великобританией, ни в случае с нацистской Германией, Лемей был организатором и исполнителем массированных бомбардировок японских городов:

* Лемей командовал операциями против Японии, которые включали в себя массированные бомбардировки зажигательными бомбами 64 японских городов, в том числе бомбардировкой зажигательными бомбами Токио, 9−10 марта 1945 года, когда течение трёх часов было сброшено 1665 тонн зажигательных бомб, погибло более 100 тысяч жителей, было разрушено 250 тысяч зданий.

Лемей называл свои ночные бомбардировки зажигательными бомбами «пожарными работами». Японцы прозвали его «зверский Лемей». Лемей позже заявил: «Думаю, если бы мы проиграли войну, то меня судили бы как военного преступника».

С 1948 года Лемей возглавлял Стратегическое командование ВВС США. и до самого конца холодной войны все планы по нанесению ядерных ударов по территории СССР разрабатывались в штабе СтратКом. Он участвовал в подготовке плана «Дропшот», где предлагалось доставить весь запас атомных бомб в одной массированной атаке, сбросив 133 атомных бомбы на 70 советских городов в течение 30 дней.

* Во время Карибского кризиса 1962 года Лемей был сторонником вторжения армии США на Кубу и требовал занять более жёсткую позицию в отношении СССР, вплоть до ядерных бомбардировок. Даже после окончания кризиса и вывода советских ракет с Кубы Лемей продолжал выступать за вторжение на остров.

Во время войны во Вьетнаме Лемей, уже будучи в отставке, предлагал бомбить Северный Вьетнам, по его словам «вбомбить их в каменный век».

Такой символизм, на фоне постоянно нарастающей напряженности отношений между Россией и США, в предвыборный период, когда оба кандидата соревнуются в том, кто больше ненавидит Россию, считая, что это должно нравиться их избирателям, наводит на неприятные мысли.

Очевидно, что установление кодов ответчиков, тем более в ситуации, когда активные взаимные угрозы-провокации становятся ежедневной рутиной, как в разгар холодной войны, не является прерогативой президента США, а решается на уровне командования ВВС. Это заставляет опасаться, что наши надежды на то, что агрессивных политиков, забывших, по-видимому, об опасности провокаций ядерной войны, сдержат холодные головы кадровых военных, могут оказаться ошибочными.

* В 1954 году Лемэй сказал лётчику Хэлу Остину, самолёт которого был обстрелян и повреждён советским истребителем во время разведывательного полёта над территорией СССР: «Может быть, если мы сделаем это пролёт как следует, мы добьёмся начала третьей мировой войны». Тогда лётчик принял это за шутку, но через много лет, уже после отставки Лемэя, Остин вновь встретился с ним и Лемэй сказал ему: «Нам было бы чертовски лучше, если бы мы тогда добились начала третьей мировой войны».

* — курсивом цитаты из Википедии.

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