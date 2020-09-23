Майкоп, , 16:27 — REGNUM Члены парламента Адыгеи практически единогласно утвердили Геннадия Митрофанова в должности премьер-министра республики. В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 43 из 44 депутатов, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Напомним, ранее должность премьер-министра Адыгеи занимал Александр Наролин, который в начале августа текущего года ушел в отставку по собственному желанию. Позднее он был назначен представителем республики при губернаторе Краснодарского края.

В середине сентября глава Адыгеи Мурат Кумпилов своим указом назначил исполняющим обязанности премьер-министра республики министра экономического развития и торговли региона Геннадия Митрофанова, освободив его от прежней должности. После этого его кандидатура была выдвинута на рассмотрение депутатов республиканского парламента.

Митрофанов возглавил минэкономразвития Адыгеи в марте 2020 года. Перед этим в разные годы он трудился в мэрии Майкопа, работал в министерстве труда и социального развития Адыгеи и министерстве финансов республики.