Тбилиси, , 15:28 — REGNUM Отношения между оппозиционными партиями «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение» (ЕНД) напоминают ссору между мужем и женой. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 23 сентября сделал политолог, профессор и руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.

Он прокомментировал сообщение в СМИ Грузии, будто от ЕНД в адрес «Европейской Грузии» поступило предложение пойти на запланированные в октябре выборы в парламент единым списком. Якобы в случае победы блока в «Нацдвижении» лидеру «Европейской Грузии» Давиду Бакрадзе предложили пост спикера парламента.

Представители обеих партий опровергли эти сообщения.

«То, что мы наблюдаем сейчас между «Единым национальным движением» и «Европейской Грузией», это ссора между бывшим мужем и женой, — сказал Шарашенидзе. — Им нужен семейный консультант, это не так просто, мы не можем решить этот вопрос только с помощью политологии. Эти партии не могут примириться, насколько я понимаю, они не могут так легко договориться».

По мнению политолога, проблемы отношений между этими партиями трудно понять, так как их представители якобы не говорят всей правды, а настоящие причины ссоры скрывают.

Напомним, партия ЕНД была правящей в Грузии в течение восьми лет с 2004 года. Когда она проиграла выборы в 2012 году и перешла в оппозицию, то часть депутатов вышли из партии с формировали «Европейскую Грузию».

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