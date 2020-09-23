Яунде, , 15:24 — REGNUM Представители правозащитной организации Human Rights Watch обвинили правительство Камеруна в использовании пандемии коронавируса в качестве предлога для «подавления свободы собраний». Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на доклад Human Rights Watch.

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В докладе отмечается, что в пятницу, 18 сентября, за несколько дней до запланированных общенациональный демонстраций, сотрудники службы безопасности обыскивали транспортные средства на оживленных дорожных развязках в столице страны, Яунде.

Министр здравоохранения Камеруна также призвал «запретить все протесты» из-за невозможности соблюдения там социального дистанцирования и других «мер по спасению жизней».

На следующий день штаб-квартира главной оппозиционной партии страны была окружена более чем 30 полицейскими и жандармами, которые покинули ее после часового противостояния.

Представители оппозиционной партии MRC-CRM, лидер которой Морис Камто утверждает, что он является законным победителем президентских выборов 2018 года, призывают к институциональным реформам и возвращению мира в проблемные англоязычные регионы страны.

Напомним, что протесты, прошедшие в Камеруне во вторник, 23 сентября, были разогнаны с применением водомётов и слезоточивого газа. В ходе подавления антиправительственных выступлений были задержаны четверо журналистов.

Несмотря на призывы к протесту, большинство жителей двух крупнейших городов Камеруна, Дуалы и Яунде, остаются дома, отмечают репортёры. В городах усилили присутствие военных и полиции.

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