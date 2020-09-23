Минск, , 15:15 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало обратился к правоохранительным органам с просьбой дать правовую оценку инаугурации главы республики Александра Лукашенко.

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"Я обращаюсь к правоохранительным органам Белоруссии дать правовую оценку того, что сегодня произошло… Я обращаюсь к сотрудникам прокуратуры, КГБ, МВД», — написал он в своем телеграм-канале.

Как считает Цепкало, о инаугурации необходимо было объявлять заранее, а сама она — транслироваться в прямом эфире телевидения и радио.

Как сообщало ИА REGNUM, церемония инаугурации Александра Лукашенко состоялась 23 сентября в Минске во Дворце независимости. Победивший на выборах главы государства 9 августа Лукашенко вступил в должность руководителя республики в присутствии нескольких сотен приглашённых. Дата проведения церемонии ранее не анонсировалась.

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