Киев, , 15:30 — REGNUM Украинские власти проведут срочные совещания с участием дипломатов, на которых будет определена позиция в отношении инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 сентября во время совместно пресс-конференции с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

«Инаугурация была тайная. Чтобы вы понимали — ни один иностранный посол не был приглашён на эту инаугурацию, даже посол РФ, Союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко», — отметил Кулеба.

Он напомнил, что Украина не считает выборы, прошедшие в Белоруссии, свободными, честными и прозрачными.

«Мы сейчас срочно будем проводить дополнительные совещания, консультации для того, чтобы определить нашу позицию», — добавил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее лава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что Лукашенко не является легитимным главой государства.

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