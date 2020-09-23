Киев, 23 сентября 2020, 15:30 — REGNUM Украинские власти проведут срочные совещания с участием дипломатов, на которых будет определена позиция в отношении инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 сентября во время совместно пресс-конференции с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
Он напомнил, что Украина не считает выборы, прошедшие в Белоруссии, свободными, честными и прозрачными.
Читайте также: Власти Белоруссии не приглашали послов на инаугурацию Лукашенко
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что Лукашенко не является легитимным главой государства.
Читайте ранее в этом сюжете: Глав МИД Словакии считает, что Лукашенко не имеет легитимности