Санкт-Петербург, 23 сентября 2020, 15:15 — REGNUM Центр повышения эффективности использования государственного имущества Петербурга обрел нового руководителя, передает корреспондент ИА REGNUM.
Новым директором стал Вадим Лопатников. С 2007 по 2020 год он возглавлял Контрольно-счетную палату (КСП) Петербурга.
Лопатников рассчитывал, что депутаты ЗакСа переизберут его и на новый срок, более того, его в этом «заверили», однако в результате он не досчитался подписей, так что КСП возглавил аудитор Константин Желудков, экс-председатель Петроградского района, считающегося политической «вотчиной» спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.
Вадим Лопатников на заре карьеры трудился главврачом районной СЭС в республике Коми, потом стал заведующим организационным отделом Западного межрайонного центра Госсанэпиднадзора.
В начале «нулевых» поработал муниципальным депутатом, затем избрался в петербургский ЗакС в 2002 году, где возглавлял фракцию «Единой России».
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