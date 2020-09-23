Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Центр повышения эффективности использования государственного имущества Петербурга обрел нового руководителя, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новым директором стал Вадим Лопатников. С 2007 по 2020 год он возглавлял Контрольно-счетную палату (КСП) Петербурга.

Лопатников рассчитывал, что депутаты ЗакСа переизберут его и на новый срок, более того, его в этом «заверили», однако в результате он не досчитался подписей, так что КСП возглавил аудитор Константин Желудков, экс-председатель Петроградского района, считающегося политической «вотчиной» спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.

Вадим Лопатников на заре карьеры трудился главврачом районной СЭС в республике Коми, потом стал заведующим организационным отделом Западного межрайонного центра Госсанэпиднадзора.

В начале «нулевых» поработал муниципальным депутатом, затем избрался в петербургский ЗакС в 2002 году, где возглавлял фракцию «Единой России».

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