Вильнюс, , 15:13 — REGNUM Ввиду того, что нынешние выборы президента Белоруссии якобы не были свободными и честными, их результат «незаконен», а потому инаугурация белорусского лидера Александра Лукашенко «не создаст иллюзии легитимности». Такое мнение 23 сентября высказал президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в соцсети Twitter.

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«Президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными. Результат выборов незаконен. Никакая церемония — помпезная или тайная — не изменит этого неоспоримого факта и не создаст иллюзии легитимности», — написал в своем сообщении Науседа.

Кроме этого, литовский президент призвал провести в Белоруссии «новые выборы» президента, которые должны быть, по его мнению, проведены «на основе диалога с гражданским обществом» и с присутствием наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что она считает инаугурацию белорусского лидера Александра Лукашенко, которая состоялась в Минске сегодня, 23 сентября, фарсом.