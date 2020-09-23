Токио, , 16:16 — REGNUM 24 сентября может состояться телефонный разговор между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает Fuji News Network со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в настоящее время стороны ведут переговоры по данному вопросу.

Предполагается, что в ходе разговора стороны могут обсудить различные вопросы, в том числе экспортные ограничения и выплаты жертвам сексуального рабства в годы войны.

Читайте также: В ООН призвали КНДР прояснить судьбу 316 пропавших без вести — KBS

Отметим, что 16 сентября глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил поздравительное письмо новому премьер-министру Японии Ёсихидэ Суга, а 21 сентября — получил ответное послание.