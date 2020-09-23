Нижний Новгород, , 14:46 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ об освобождении Евгения Люлина с поста первого заместителя губернатора. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что Люлин покинул должность заместителя главы региона в связи с избранием депутатом областного парламента.

Губернатор поблагодарил Евгения Люлина за работу в правительстве Нижегородской области, отметив при этом, что тот принимал участие в разработке большинства ключевых инициатив и программ, реализуемых в регионе.

«Считаю, что законодательное собрание получило в лице Евгения Люлина серьезное кадровое усиление. Мудрость, опыт и способность найти компромисс ценны всегда, но особенно сейчас, в период пандемии коронавируса», — подчеркнул Глеб Никитин.

ИА REGNUM напоминает, что первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин победил на довыборах в региональный парламент, объявленных после досрочного прекращения полномочий депутата Вадима Рыбина.