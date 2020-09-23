Стокгольм, , 15:15 — REGNUM В настоящее время Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон (Швеция) пытается выработать общую миграционную политику, приемлемую для всех стран-членов Евросоюза (ЕС). С этой целью сегодня она представила новый план по беженцам. Упор был сделан на обеспечение мер по реализации депортации тех лиц, в предоставлении убежища которым было отказано европейскими властями. Об этом 23 сентября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Беженец Иван Шилов © ИА REGNUM

Основная идея проекта Йоханссон состоит в том, чтобы сделать политику ЕС более по вопросу депортации более эффективной. Предполагается переход к ускоренной процедуре по отношению к тем беженцам, которым отказали в убежище прямо на границе. А страны происхождения беженцев, с которыми ЕС ведет торговлю, должны со своей стороны предпринимать меры для принятия отвергнутых беженцев обратно.

Другой новацией, предложенной Йоханссон, станет отмена Дублинского регламента от 2013 года, в соответствии с которым ответственность за беженцев берет первая страна, на территорию которой приезжает проситель убежища.

Вместо этого еврокомиссар предложила, чтобы за дальнейшую судьбу беженца отвела страна, с которой у беженца есть какая-либо связь. Например, он мог ранее проходить обучение, или в одной из стран ЕС проживает его брат или другой родственник. Подчеркивается, что в таком случае стране, взявшей под опеку беженца, будет выплачиваться «скидка».