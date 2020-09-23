Джуба, , 14:40 — REGNUM Первый вице-президент Южного Судана Риек Мачар не будет участвовать в конференции по национальному диалогу в этом году. Об этом передаёт BBC Swahili со ссылкой на сообщение организаторов национального диалога.

Масао должен был принять участие в церемонии закрытия мероприятия, однако снял свою кандидатуру, сославшись на «оговорки из-за отсутствия выполнения некоторых положений обновленного мирного соглашения 2018 года».

Национальный диалог, инициированный президентом Южного Судана Сальвой Кииром в декабре 2016 года, направлен на обсуждение решений по прекращению политического и межобщинного насилия в стране. Участники конференции также стремятся найти пути решения проблемы возможного политического доминирования некоторых этнических групп и разрешить совместное использование ресурсов всеми группами.

Сопредседатель конференции Анджело Беда заявил в интервью Национальной телекомпании, что отсутствие Мачара «грозит реальными проблемами, которые затрудняют достижение поставленной цели национального диалога».

»Он долго говорил с нами, уверяя, что ему действительно нравится идея национального диалога, однако добавляя, что сейчас не самое подходящее время для проведения национального диалога», — сказал он.

Напряженность в отношениях с Мачаром возникла после того, как президент Киир отказался одобрить предложенную вице-президентом кандидатуру генерала Джонсона Олони на пост губернатора крупнейшего нефтедобывающего штата Верхний Нил.

Президент Киир предложил Мачару назначить на этот пост другого человека, утверждая, что генерал все еще командует вооруженными группировками.

Однако Мачар настаивает, что генерал Олони остается внутри Народно-освободительного движения Судана в качестве кандидата от оппозиции.