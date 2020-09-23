Оренбург, , 14:30 — REGNUM Через оренбургско-казахстанский участок границы домой отправят более 3 тыс. киргизских мигрантов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Планируется, что отправка мигрантов начнется утром 24 сентября и продлится не менее двух суток. Сейчас более 3 тысяч иностранцев ожидают возвращения домой на границе Башкирии и Оренбуржья.

Правительство Оренбуржья совместно с консульством и правоохранителями организует транспортировку людей до госграницы с Казахстаном, который в очередной раз открыл путь через свою территорию для киргизских граждан.

Напомним, сухопутная граница с Казахстаном через пункты пропуска остаётся закрытой из-за пандемии.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Россия организуют транзитный коридор для киргизских мигрантов