Минск, , 14:22 — REGNUM «Мы еще раз доказали всем, что народ не зря тратил копейку на наше содержание, что мы не зря ели белорусский хлеб», — заявил 23 сентября Александр Лукашенко, выступая в президентском дворце перед военнослужащими Белоруссии.

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После своей инаугурационной речи Лукашенко принял присягу от военнослужащих и озвучил им своё обращение. В нём говорилось: «Оглядываясь назад, уже можно сказать, что мы вместе с вами предотвратили катастрофу, сорвали очередной гибридный революционный сценарий по расшатыванию основ белорусской государственности. Может быть кто-то из нас, людей в погонах, сегодня не понимает, что произошло. Но я уверен, буквально через малый промежуток времени все вы — стоящие передо мной — поймете, что вы спасли мир на этом клочке земли, отстояли суверенитет и независимость нашей страны».

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«Поймите, ребята, это не каждый белорус, к сожалению, сегодня понимает. Но очень скоро поймет. Это — наша работа. Мы должны были сделать эту работу. И мы ее сделали. Нас пробовали на прочность, пытались разжечь вражду и ненависть, разделить страну и посеять хаос. Не вышло и не выйдет!», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

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«У нас сильная и боеспособная армия. Но главное — мы воспитали в ее рядах не одно поколение истинных патриотов своей страны. И это уже сегодня мы продемонстрировали вместе со своими братьями-россиянами, что у нас есть армия, которая стоит вровень с одной из сильнейших армий нашей планеты — российской армией», — заявил Лукашенко.