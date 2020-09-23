Киев, 23 сентября 2020, 14:27 — REGNUM Украинский законопроект о локализации производства противоречит условиям соглашения о евроассоциации Украины. Об этом заявил посол Евросоюза на Украине Матти Маасикас 23 сентября в интервью «РБК-Украина».
Дипломат отметил, что понимает стремление разных стран поддержать свои экономики, особенно в связи с пандемией коронавируса, однако считает недопустимыми те меры, которые противоречат международным обязательствам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский законопроект, направленный на поддержку своего производства, был раскритикован администрацией президента США.
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