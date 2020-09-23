Москва, , 14:16 — REGNUM Предстоит серьёзная борьба за восстановление уважения стран — членов ООН к Уставу своей организации и за принципы её развития, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 23 сентября, комментируя обращение президента России Владимира Путина к участникам пленарного заседания сессии Генассамблеи ООН.

Евгений Вучетич. Аллегорическая статуя «Перекуём мечи на орала», установленная у здания ООН в Нью-Йорке

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"В тексте видеообращения президента России к участникам пленарного заседания юбилейной сессии Генассамблеи ООН я бы обратил особое внимание на тезис о главном источнике международного права. Это, как совершенно верно подчеркнул Владимир Путин, не некие установленные западным миром, а фактически — единолично США, «правила», а Устав ООН. Показательно и то, что президент России счёл необходимым перечислить эти принципы: равенство суверенных государств, невмешательство в их внутренние дела, право народов самим определять свою судьбу, отказ от угрозы или применения силы, политическое урегулирование споров.

Все эти принципы вот уже тридцать лет нагло нарушаются США и их союзниками. Они ставят себя на порядок выше других стран и народов, они навязывают другим государствам принципы их внутреннего устройства, они отказывают народам в праве самим определять свою судьбу (наиболее характерный пример — игнорирование ими результатов волеизъявления народа Крыма), в продвижении своих интересов, отвергая поиск взаимоприемлемых решений, они делают ставку на силу.

Действительно, в этих обстоятельствах остаётся уповать лишь на право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН. США, как мы знаем, готовы действовать и невзирая на позицию СБ ООН, других его постоянных членов, но мы видим, что отсутствие международной легитимности их действий их всё же беспокоит, они стремятся добиться поддержки своих агрессивных подходов. К счастью, они всё реже её получают.