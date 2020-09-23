Оренбург, , 14:10 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер впервые после вступления в должность отчитался об итогах работы правительства за год. Две оппозиционные фракции подвергли доклад критике и проголосовали «против», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Владимир Фролов подверг доклад резкой критике. Он отметил, что в отчете нет данных о результатах деятельности правительства, о ситуации с улучшением жизни людей, увеличением реальных располагаемых доходов, уровне закредитованности населения, росте безработицы, росте оплаты услуг ЖКХ. «Считаю, что главный нацпроект «Демография» не исполнен правительством области» — сказал он, отметив незначительное снижение смертности, продолжающиеся снижение рождаемости, текучку кадров.

По словам Фролова, правительство так и не смогло предотвратить рост коррупции в органах власти, о чем явно свидетельствуют факты взяточничества, присвоения бюджетных средств, превышение должностных полномочий главами муниципальных образований, их заместителями и рядом должностных лиц.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Мирохин отметил, что в отчете отсутствует конкретика по некоторым направлениям для детального понимания картины происходящего. По его словам, правительству следует обратить внимание на увеличение доходов населения и повышение инвестиционной привлекательности региона. «Есть нацпроекты, реализацию которых, с нашей точки зрения, надо подтягивать — это демография, здравоохранение, экология», — сказал депутат и добавил, что есть целый пласт проблем, которые требуют безотлагательного решения.

Он подчеркнул, что принципиальность и жесткость позиции власти в отстаивании интересов жителей региона, позволяют фракции сделать вывод о том, что сегодня заложен фундамент для благоприятного развития области.

Лидер фракции КПРФ Максим Амелин обратил внимание на падение реально располагаемых доходов населения в 2019 году, а также резкое сокращение показателя рабочей силы в регионе — на 77 тыс. человек за год. «Это очень серьезный признак экономических проблем», — сказал депутат и добавил, что регион все больше и больше становится сырьевым придатком страны. Деструктивная ситуация наблюдается в сельском хозяйстве.

«Конечно боль — это сельские дома культуры! Чтобы понять как обстоят дела с культурой в сельской местности, достаточно сказать, что в достаточно благополучном Соль-Илецком городском округе в девяти сельских домах культуры населенных пунктов совершенно отсутствуют туалеты. Даже уличные. Почти во всех этих зданиях расположены библиотеки. Вот такая у нас культура. И далеко не в глубинке…», — отметил Максим Амелин.

Он подчеркнул, что после изучения отчета губернатора о работе за год у фракции коммунистов не сложилось видения, каким образом будет происходить дальнейшее развитие области. Многие показатели сейчас свидетельствуют о неблагоприятной социально-экономикой ситуации в Оренбуржье.

Лидер фракции «Единая Россия» Александр Трубников отметил что отчет губернатора проходит в сложных условиях. Работа, направленная на предотвращение коронавирусной инфекции, потребовала значительных затрат и введения определённых ограничений. «Губернатор приступил к исполнению обязанностей с конца марта предыдущего (2019) года, по сути дела, он не мог участвовать в формировании бюджета на 2019 год, и ему пришлось встраиваться в управление нашей областью что называется на марше. Несмотря на это, прошлый (2019) год прошел под знаком преобразования в планировании, управлении инвестиционной политики и распоряжении средствами. Вся деятельность так или иначе увязывалась с целями и задачами предвыборной кампании губернатора Оренбургской области», — сказал он.

В целом отчет губернатора о работе за 2019 год принят большинством голосов. «Против» проголосовали фракции КПРФ и «Справедливой России».

Напомним, в 2019 году Юрий Берг досрочно сложил губернаторские полномочия. И.о. губернатора был назначен Денис Паслер, который до этого являлся и.о. генерального директора, председателем правления ПАО «Т Плюс». 8 сентября 2019 года Паслер избран губернатором Оренбуржья.