Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Петербургский парламент одобрил в первом чтении проект корректив в Стратегию социально-экономического развития Петербурга до 2035 года, передает корреспондент ИА REGNUM. Обновить документ решили в Смольном, чтобы уточнить поставленные цели. Поправки затронут сферы здравоохранения, патриотического воспитания и развития туризма.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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В городском парламенте среди оппозиции проект не вызвал массового одобрения. Беспартийный Максим Резник обратил внимание, что наполнение стратегии — это просто «красивые канцелярские слова». «Яблочник» Борис Вишневский назвал документ не стратегией, а «призывами ЦК КПСС к 1 мая в сфере здравоохранения». Например, ему кажется странным, что в стратегию «до 2035 года» попала задача подключить медучреждения к интернету, потому что подключить их надо «сейчас». Обескуражен увиденным документом оказался и представитель фракции КПРФ Александр Рассудов.

«Чиновники Петербурга от здравоохранения или образования находятся в глубокой, добровольной интеллектуальной коме. И пробудить мы их из нее уже, к сожалению, не можем. Ну о каком развитии прикладных научных исследований и разработок мы можем вести речь, когда, как сегодня не раз правильно упоминалось, мы не можем обеспечить банально средствами индивидуальной защиты врачей, которые работают с опасно инфицированными пациентами», — задал риторический вопрос Рассудов.

Он предложил коллегам попытаться найти в Петербурге «нормального аллерголога», который бы владел всеми последними методиками и разбирался в том, как работать в современном мире с техногенными аллергиями.

«Я вас уверяю, не найдете. Это, помните, как у Довлатова: ближайший нормальный — в Финляндии или еще дальше в глубине Европейского союза. Ну о каком совершенствовании системы льготного лекарственного обеспечения можно вести речь в стране, где ‑ и это не секрет — сажали, пока не вмешался Путин, матерей, которые покупают лекарства для своих смертельно больных детей?» — добавил Рассудов.

Ему кажутся странными размышления о стратегическом продвижении здорового образа жизни в условиях, когда «шестой год нищающее население» вынуждено покупать «импортозамещенные» продукты на базе пальмового масла, чтобы прокормить семьи.

Рассудов подчеркнул, что в этой «Стратегии 2035» нет почти никаких показателей, привязанных к конкретным срокам, чтобы их можно было проверить, за исключением самой цифры «2035».

"Еще неизвестно, доживет ли [губернатор Александр] Беглов до этого — дай бог ему здоровья. Но хочется вспомнить старую фразу: дальние сроки по контрольным цифрам — это самый популярный способ манипуляции сознанием людей. Поэтому неудивительно, что вице-губернатор Эргашев ни разу не появился перед нами, чтобы отчитаться перед депутатами и горожанами, что он делает для здравоохранения», — сказал Рассудов.

Действительно, за время заседания 23 сентября несколько парламентариев неоднократно обращали внимание, что в условиях пандемии коронавируса так и не дождались с отчетом в Мариинском дворце вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего здравоохранение, хоть неоднократно просили об этом.

Раздел о патриотическом воспитании граждан в «Стратегии 2035» вызвал в Александре Рассудове особые чувства. Он попросил «уважаемых чиновников» прекратить воспитывать население.

«Мы не меньше вас любим и нашу родину, и наш город. Займитесь, наконец-то, делом. А если не способны, просто уйдите в отставку», — резюмировал депутат.

Стратегию развития Петербурга до 2035 года утвердили в 2018 году. Тогда депутаты тоже нашли поводы для критики: называли документ пустой профанацией за 50 млн рублей из средств налогоплательщиков. Лидер фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева заявила, что он не тянет даже на реферат.

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