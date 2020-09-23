Варшава, , 14:03 — REGNUM Министерство морского хозяйства Польши объявило, что в принадлежащей республике части Калининградского залива в Балтийском море появятся три искусственных острова. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Острова будут созданы после строительства судоходного канала через Куршскую косу. В морском ведомстве объявили конкурс на их названия. Желающие могли принять участие в форме предложения наиболее подходящего наименования. Жюри отобрало лучшие варианты, которые выставили на народное голосование.

По итогам голосования, один из объектов получит название Эстонский остров (от бывшего средневекового названия Калининградского залива). За это название проголосовало 9 984 человека. Варианты Бурштынов (8391 голос) и Руквель (1853 голоса) также оказались на подиуме.

Второй остров будет называться «Брысна» (от сочетания слов «бриз» и «мечты», что по-польски будет «сны»). Этот вариант получил 9 693 голоса. Второе и третье места заняли варианты Велецкий (5279 голосов) и Забава (2439 голосов).

Третий остров получил название Шмецкий (8 735 голосов). На втором месте в голосовании оказалось наименование Вырай (5 988 голосов), на третьем — Пшигода (2 575 голосов).