Братислава, 23 сентября 2020, 14:00 — REGNUM Украина стремится к полной евроинтеграции. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 23 сентября в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.
По словам Зеленского, с момента подписания соглашения о «евроассоциации» Евросоюз стал главным торговым партнёром Украины, на которого приходится 40% внешней торговли страны.
Зеленский добавил, что Украина рассчитывает получить от Евросоюза чётко сформулированную перспективу членства.
Напомним, на 1 октября 2020 года запланирован саммит Украина — ЕС, в ходе которого Киев надеется внести существенные изменения в соглашение об ассоциации с ЕС.
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