Братислава, , 14:00 — REGNUM Украина стремится к полной евроинтеграции. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский 23 сентября в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

По словам Зеленского, с момента подписания соглашения о «евроассоциации» Евросоюз стал главным торговым партнёром Украины, на которого приходится 40% внешней торговли страны.

«От начала безвизового режима в 2017 году украинцы совершили 50 миллионов поездок в страны Евросоюза», — добавил он.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает получить от Евросоюза чётко сформулированную перспективу членства.

«Мы — европейская страна и можем многое дать Европе… от ситуации на Украине зависит немало на Европейском континенте, поэтому было бы логично, если бы Украина стала полноправным членом Европейского союза», — подчеркнул президент Украины.

Напомним, на 1 октября 2020 года запланирован саммит Украина — ЕС, в ходе которого Киев надеется внести существенные изменения в соглашение об ассоциации с ЕС.

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