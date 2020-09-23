Берлин, , 13:45 — REGNUM Евросоюзу необходимо отказаться от требования единогласия всех государств-членов в вопросах внешней политики, в противном случае каждый «диктатор», вроде президентов Белоруссии и Турции будет «насмехаться» над Брюсселем, пишет Адреас Клут в статье, вышедшей 23 сентября в Bloomberg.

«Узрите могущественный Европейский Союз, уступающий по экономической мощи только США. Но посмотрите также, какой он является мелюзгой в мировой дипломатии. Стоит ли удивляться, что упрямые автократы и националисты, практикующие Realpolitik, не воспринимают ЕС всерьез, если только речь не идет о торговле?» — задается вопросом обозреватель агентства.

По словам Клута, «громче всех сейчас смеются» президенты Турции и Белоруссии, которые, будучи соседями Евросоюза, доставляют ему «неприятности». Так, на этой ЕС должен был ввести санкции против одного из них — белорусского президента Александра Лукашенко, за «вопиющие фальсификации выборов», а также за «подавление протестов».

«Вместо этого Брюссель ничего не сделал. Если это кажется странным, спросите у третьей по численности населения страны-участницы блока: у Кипра», — призвал Клут.

Он напомнил, что островное государство наложило вето на санкции и сделало оно из-за всё более острых отношений с Турцией, которая ведет активную геологоразведку на спорных морских территориях. В Никосии опасаются, что ЕС не готов действовать достаточно жестко в отношении турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким образом, Никосия ухватилась за свой единственный рычаг давления и держит в заложниках белорусские санкции, пока ЕС также не расширит свои запретительные меры против Турции.

Однако складывается довольно патовая ситуация, когда одна страна в своих целях может заблокировать действия всего блока. Так, Кипр может одержать «верх» в одном раунде, но потом, например, Польша или Литва могут отплатить ему той же монетой, отказавшись ввести санкции против Анкары, если Никосия не сделает того же в отношении Белоруссии. И так может продолжаться и с другими странами, между которыми происходит столкновения интересов в разных областях.

«Пока один может заблокировать всех, в проигрыше каждый», — отметил Клут. — Это безумие пора прекращать».

В качестве решения обозреватель предлагает прислушаться к посланию нынешнего председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала к введению «принципа голосования квалифицированного большинства». Этот подход включал бы в себя введение санкций 27 членами ЕС в том случае, если 55% стран-участниц, в которых проживает 65% населения блока, выступают за подобные меры.

«Голосование большинством едва ли будет всегда устраивать все государства-члены. Но это единственный способ дать ЕС шанс когда-либо выступить единым фронтом по международным делам», — обратил внимание журналист, отметив, что в геополитически напряженном мире ЕС нужен такой голос, чтобы блок вообще могли услышать тогда, когда он, наконец, осознает свои отношения с Китаем.

«Отказ от требования единодушия в европейской внешней политике — идея, время которой пришло», — заключил он.