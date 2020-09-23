Цхинвал, , 13:51 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии Алан Гаглоев и Амиран Дьяконов не пришли на заседание парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению, сорвав таким образом рассмотрение вопроса о назначении премьер-министра республики. Это заявление сделал председатель комитета Алан Габатты, 23 сентября сообщает пресс-служба законодательного органа.

«Сегодня же мною будет отписано служебное письмо председателю парламента по данному вопросу, где я изложу, что не представляется возможным проведение комитета по данному вопросу, чтобы вынести его на дальнейшее заседание президиума ввиду того, что депутаты третий раз уже не приходят на заседание комитета», — сказал Габатты.

Как отметила по данному поводу представитель президента Южной Осетии в парламенте Анна Кумаритова, часть депутатов написали заявление, что приостанавливают свою деятельность в законодательном органе. По мнению Кумаритовой, такое заявление «никакой правовой основы не несет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 депутатов парламента Южной Осетии от оппозиционных партий подписали и опубликовали коллективное заявление о приостановке своей деятельности. Они выдвинули ультиматум президенту страны Анатолию Бибилову и заявили, что не приступят к работе в парламенте, пока не будет уволен генеральный прокурор республики Урузмаг Джагаев.

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