Кемерово, , 13:42 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв подписал постановление, утверждающее порядок предоставления субсидий предприятиям общественного транспорта на мероприятия по профилактике коронавируса. Документ опубликован в электронном бюллетене правительства Кузбасса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Утвердить прилагаемые правила предоставления из областного бюджета субсидии на государственную поддержку предприятий государственного и муниципального общественного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров по регулярным маршрутам по регулируемым тарифам, обеспечивающим исполнение мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году», — говорится в постановлении.

Меры профилактики включают в себя: ежедневное проведение дезинфекции транспортных средств; обеспечение персонала предприятия общественного транспорта кожными антисептиками для обработки рук и (или) дезинфицирующими салфетками; обеспечение персонала предприятия общественного транспорта средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Также будут компенсированы затраты на доставку пассажиров аэропортов и вокзалов с подозрением на COVID-19 до мест госпитализации или изоляции.