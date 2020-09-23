Южноуральск, Челябинская область, , 13:41 — REGNUM В Южноуральске Челябинской области начинают искать нового мэра города. Об этом говорится в материалах на сайте мэрии.

Действующий градоначальник Александр Лазарев был избран 13 сентября в областное Заксобрание. Там ему предложен высокий пост. В связи с эти он не сможет быть главой города.

Полномочия Лазарева истекали в ноябре. С 26 сентября по 10 октября от кандидатов на его пост будут принимать документы. А сам конкурс назначен на 17 ноября.