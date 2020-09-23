Москва, , 13:41 — REGNUM Встречу с работниками российской атомной отрасли проведет 23 сентября президент России Владимир Путин. Об этом 23 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«У президента намечена встреча с работниками атомной отрасли в преддверие Дня работников атомной промышленности», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Также он уточнил, что встреча пройдет в форме свободного общения, где выступят работники атомной отрасли и президент РФ скажет им несколько слов.

«Ожидается также, что президент поздравит с присвоением звания Героя Труда Георгия Рыкованова, который сейчас является научным руководителем Российского федерального ядерного центра», — также рассказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в статье Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном об Алексее Навальном есть неточности.