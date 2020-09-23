Киншаса, , 13:40 — REGNUM Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди провел переговоры со своим предшественником Жозефом Кабилой на фоне напряженности внутри их коалиции. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

«Политики обсудили «прогресс коалиции», — сообщили на официальной странице коалиционной партии бывшего президента «Единый фронт Конго» (FCC) в соцсети Twitter.

Несмотря на победу на президентских выборах Чисекеди пришлось пойти на уступки партии Кабилы, которая контролирует большинство мест в парламенте. Переговоры между двумя сторонами заняли семь месяцев, прежде чем был достигнут консенсус, позволяющий сформировать правительство.

Отношения между двумя партиями были напряженными, и соперничающие политики обменивались словесными оскорблениями, а в некоторых случаях применяли физическое насилие.

Встреча Чисекеди с Кабилой мало что сделала для того, чтобы ослабить напряженность внутри коалиции, которая усиливалась в течение последних нескольких месяцев, сообщили представители двух лагерей агентству AFP.