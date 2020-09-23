Москва, , 14:00 — REGNUM В России необходимо предусмотреть возможность увеличения выплат семьям с низкими доходами, имеющим детей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 сентября на встрече с членами Совета Федерации.

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Он отметил, что говорит о выплатах на детей до трёх лет и на детей от трёх до семи лет. Необходимо сделать для поддержки таких семей следующий шаг.

«Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года», — заявил глава государства.

Путин также поручил до конца года создать все недостающие места в детских садах для детей младше трёх лет, отметив, что такое отставание произошло по объективным причинам. Правительству совместно с Советом Федерации нужно проанализировать текущую ситуацию с местами в дошкольных учреждениях.

«Уже в следующем году нужно обеспечить местами в яслях всех детей, чьи семьи в этом нуждаются», — подчеркнул он.